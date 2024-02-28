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На большей части Казахстана сохранится погода без осадков

CentralAsia (KZ) -  Большая часть Казахстана 29 февраля – 2 марта будет находится под влиянием обширного антициклона – сохранится погода без осадков, сообщает «Казгидромет».

На юг и север страны будут влиять два циклона, принося с собой осадки, усиление ветра и сохраняя отрицательный температурный фон. А на западе Казахстана днем потеплеет до +10 градусов.

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