Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в руководящем составе Минобороны и Вооруженных сил Таджикистана

- Таджикистан, политика
- 16:40, 28 февраля 2024
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CentralAsia (TJ) - Президент Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в руководящем составе Министерства обороны и Вооруженных сил Таджикистана и провел с ними встречу.
Как сообщает пресс-служба главы государства, указами президента Хусрав Бобозода освобожден от должности командующего Сухопутными войсками страны, а на его место назначен Рахмонали Сафарализода.
Постановлениями правительства назначены:
- Джамшед Сафарзода – замминистра обороны по вопросам военной подготовки,
- Одил Носирзода - замминистра обороны по вопросам вооружения и военной техники,
- Музаффар Рахимзода - замминистра обороны по политическим и образовательным вопросам,
- Бободжон Саидзода - замминистра обороны по тылу,
- Абдусаттор Шохиён – главой Военного института Министерства обороны республики.
Также указами президента Шамсиддин Собирзода назначен Командующим Военно-воздушными и противовоздушной обороны ВС страны, а Дилшод Тоирзода – заместителем командующего Погранвойсками ГКНБ республики.
Кроме этого новые кадры назначены на должности первого заместителя и заместителя Генерального штаба ВС, руководителей ряда управлений и служб Минобороны и Генштаба ВС, командиров некоторых воинских частей, военных комиссаров ГБАО, Хатлона, Согда и представителей Минобороны РТ в международных организациях и при диппредставительствах Таджикистана в некоторых странах.
На встрече с новоназначенными кадрами Эмомали Рахмон сказал о тревожной ситуации в регионе и мире, о росте угроз терроризма и экстремизма и других непредсказуемых процессах в современном мире и призвал лиц, назначенных на новые должности проявить максимум усилия для защиты мира и спокойствия в стране, воспитания у защитников высокого чувства патриотизма, проявления бдительности, мужества и самоотверженности и и укрепления оборонной мощи страны.
Также глава Таджикистана подчеркнул, что военнослужащие, особенно руководители должны на высоком уровне наравне с родным языком знать (выучить) еще два иностранных языка и уметь пользоваться современной техникой и оборудованием.