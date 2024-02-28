Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в руководящем составе Минобороны и Вооруженных сил Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Президент Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в руководящем составе Министерства обороны и Вооруженных сил Таджикистана и провел с ними встречу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указами президента Хусрав Бобозода освобожден от должности командующего Сухопутными войсками страны, а на его место назначен Рахмонали Сафарализода.

Постановлениями правительства назначены:

Джамшед Сафарзода – замминистра обороны по вопросам военной подготовки,

Одил Носирзода - замминистра обороны по вопросам вооружения и военной техники,

Музаффар Рахимзода - замминистра обороны по политическим и образовательным вопросам,

Бободжон Саидзода - замминистра обороны по тылу,

Абдусаттор Шохиён – главой Военного института Министерства обороны республики.

Также указами президента Шамсиддин Собирзода назначен Командующим Военно-воздушными и противовоздушной обороны ВС страны, а Дилшод Тоирзода – заместителем командующего Погранвойсками ГКНБ республики.

Кроме этого новые кадры назначены на должности первого заместителя и заместителя Генерального штаба ВС, руководителей ряда управлений и служб Минобороны и Генштаба ВС, командиров некоторых воинских частей, военных комиссаров ГБАО, Хатлона, Согда и представителей Минобороны РТ в международных организациях и при диппредставительствах Таджикистана в некоторых странах.

На встрече с новоназначенными кадрами Эмомали Рахмон сказал о тревожной ситуации в регионе и мире, о росте угроз терроризма и экстремизма и других непредсказуемых процессах в современном мире и призвал лиц, назначенных на новые должности проявить максимум усилия для защиты мира и спокойствия в стране, воспитания у защитников высокого чувства патриотизма, проявления бдительности, мужества и самоотверженности и и укрепления оборонной мощи страны.

Также глава Таджикистана подчеркнул, что военнослужащие, особенно руководители должны на высоком уровне наравне с родным языком знать (выучить) еще два иностранных языка и уметь пользоваться современной техникой и оборудованием.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения