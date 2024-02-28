Из Узбекистана в Казахстан по реке Сырдарья в марте будет поступать 800 кубометров воды в секунду

CentralAsia (KZ) - Из Узбекистана в Казахстан по реке Сырдарья в марте будет поступать 800 кубометров воды в секунду. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на встрече с аграриями Кызылординской области, передает Tengrinews.kz.

«Указанный объем воды должен поступать в Казахстан в феврале и марте этого года. В феврале узбекская сторона выполнила свои обязательства, поэтому ожидается, что и в марте эти показатели сохранятся», - уточнили в министерстве.

Отмечается, что по всему Казахстану планируется строительство 57 водохранилищ, из них 20 построит Министерство водных ресурсов и ирригации.

В частности, идет подготовка проектно-сметной документации для строительства в Кызылординской области Караозекского водохранилища. Нуржан Нуржигитов сообщил, что строительные работы по проекту могут начаться до конца этого года.

Также планируется ремонт 133 гидротехнических сооружений и более 14 тысяч километров ирригационных сетей. В Кызылорде реализуется совместный с австралийской компанией проект по модернизации ирригационных каналов. В течение месяца должна завершиться разработка проектно-сметной документации. Затем ее изучат эксперты из Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства

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