Паника при землетрясении в Алматы: 14 сотрудников МЧС и ДЧС наказали

CentralAsia (KZ) - 14 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и департамента по ЧС Алматы наказали за плохую работу во время январского землетрясения в городе.

«По результатам проведённого служебного расследования МЧС по факту ненадлежащего реагирования подразделений при землетрясении в Алматы 14 сотрудников, в том числе четыре руководителя министерства, а также их пять заместителей, один руководитель подведомственной организации, руководитель территориального подразделения и его заместитель привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В отношений двух руководителей МЧС и ДЧС ограничились ранее наложенным взысканием», – сообщили в министерстве Informburo.kz.

Пока в ведомстве не уточнили, какое именно наказание применили к сотрудникам.

Ранее в министерстве назвали основные недостатки в работе служб ЧС при январском землетрясении. Среди них – слабое управление по организации работ при возникновении реальной чрезвычайной ситуации, в частности, при наличии работоспособной системы оповещения населения города. Советник министра по ЧС Талгат Нурмагамбетов подчеркнул, что в Алматы со стопроцентным охватом функционирует сиреноречевая установка. После принятия решения о невключении сирены можно было ввести в действие речевую установку, чего не сделал руководящий состав ДЧС.

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