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В Узбекистане повысят тарифы на свет и газ

CentralAsia (UZ) -  К маю 2024 года в Узбекистане разработают проект с повышением тарифов на электроэнергию, природный и сжиженный газ до уровня, не ниже себестоимости, следует из госпрограммы на 2024 год.

Новые цены и тарифы на электроэнергию, природный и сжиженный газ будут не ниже себестоимости.

Также в стоимость включат расчеты по поставке энергоресурсов.

Нуждающиеся люди будут платить меньше, для них внедрят систему «социальной нормы» при установлении цен.

Ответственными за реализацию программы назначили Минэнерго и Национальное агентство социальной защиты.

Ранее министр энергетики заявил, что новые дифференцированные тарифы введут только в том случае, если жителей обеспечат бесперебойным электроснабжением.

Введение дифференцированных тарифов будет означать, что цена на электроэнергию будет повышаться для квартир, которые потребляют больше электроэнергии, чем установленная «социальная норма».

«Сегодня 85% населения использует не более 200 кВт. А 15% населения использует более 300 кВт, в основном это обеспеченные слои населения, достаточно богатые, которые используют электроэнергию для подогрева бассейнов, саун, используют одновременно несколько кондиционеров», — отметил министр энергетики.

Ожидаемый тариф, который могут ввести в мае — 450-500 сумов за кВт/ч. Сейчас кВт/ч для физических лиц стоит 295 сумов.

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