Кампания «Всемирная неделя денег 2024» пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) - Кампания World Money Week 2024 («Всемирная неделя денег 2024») пройдет с 20 марта по 10 апреля по всей стране под девизом «Построй свое будущее, разумно относись к деньгам».

По данным ЦБ Монголии кампания будет проходить на международном уровне с целью предоставления финансовых знаний и информации детям и молодежи Монголии. Для того, чтобы результаты кампании ощутили наши дети и молодежь, важно активное участие социально ответственных соорганизаторов.

Другие организации могут участвовать в кампании, проводимой Монголбанком, и размещать контенты на тему финансовой грамотности в социальных сетях, показывать их на телеканалах, оказывать поддержку и создавать #хештег, использовать слоганы, продвигать кампанию, повышать финансовое образование, проводить тренинги и семинары по предотвращению финансового мошенничества.

Child and Youth Finance International (CYFI, Международный Фонд Развития в Области Финансов для Детей и Молодежи) руководит самым большим движением в мире, направленным на расширение финансовых возможностей детей и подростков. Движение было основано в апреле 2012 года, поставив своей целью охватить своей деятельностью 100 миллионов детей в 100 странах к 2015 году.

На сегодняшний день Движение уже связало 18 миллионов детей и молодых людей в 125 странах мира. Такие показательные темпы роста являются свидетельством того, что интеграция молодых людей в финансовую систему должно стать неизменным атрибутом здоровой экономики по мнению многих государств. Во время Global Money Week (Всемирная Неделя Денег) в 2013 году CYFI были приглашены звонить в колокол, ознаменовавший открытие американского фондового рынка NASDAQ.

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