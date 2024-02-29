Институт исследований защиты растений переезжает в новое специально отведенное здание

CentralAsia (MNG) - Научно-исследовательский институт защиты растений переехал в новый научно-лабораторный комплекс.

В 1958 году Монголия начала возделывать целину и развивать научно обоснованное сельское хозяйство. Институт создан для защиты зерна, картофеля и овощей от различных болезней, пестицидов, грызунов, сорняков, пастбищ от грызунов и саранчи. Сегодня этот институт впервые располагает специализированным научно-лабораторным корпусом.

В последние годы институт активно участвует в общенациональном движении «Миллиард деревьев», инициированном Президентом Монголии, и как заявили руководство института на открытии научно-исследовательской лаборатории, «исследователи института работают над защитой лесов от пестициды, болезни, вызванные пестицидами, обеспечение здоровой рассады, защита полей и лесонасаждение.В целом, Институт исследований в области защиты растений играет важную роль в обеспечении и безопасности продуктов питания, защите пастбищ и защите лесов в Монголии.

Новый научно-лабораторный комплекс общей площадью 3232 квадратных метра представляет собой 4-этажное здание, в котором расположены исследовательские лаборатории, офисные помещения, холодильные камеры и зал спортивного отдыха.

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