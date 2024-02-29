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В Монголии началось производство специальных молочных продуктов с ингредиентами цветков шафрана

CentralAsia (MNG) -  По-монгольски гургэм или шафран, известный как «красное золото», использовался в пище с VII века до нашей эры в странах Средиземноморья и Азии как редкий ингредиент, обладающий природными лечебными свойствами.

Исследования доказали, что шафран не только поддерживает физическое здоровье, но и поддерживает эмоциональную стабильность, расслабляет и улучшает качество сна.

Apu Dairy – Монгольский молочный завод производит и поставляет молоко «Healthy Milk», которое восстанавливает энергию и здоровье, обогащая такой редкий, драгоценный и роскошный ингредиент цветка шафрана монгольским коровьим молоком, привнося совершенно новый вкус на рынок молочных продуктов.

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