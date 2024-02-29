Правительство будет нести проценты по ₮220 миллиардам кредитов пастухов

CentralAsia (MNG) - 28 февраля состоялось очередное заседание правительства Монголии, на котором обсуждался вопрос погашения кредита пастухов. Глава Секретариата Правительства Амарбаясгалан Дашзэгвэ представил решения, принятые на заседании.

«Прежде всего, мы решили, что правительство возьмет на себя выплату процентов по кредиту пастухов. Работая в местном районе, пастухи не хотели аннулирования кредита, а просили отсрочить выплату кредита. Правительственные чиновники рассмотрели эту просьбу и решили отложить срок погашения на один год и выплату процентов на один год. При отсрочке погашения процентов по кредиту на один год проценты начисляются. Процентная ставка по кредиту для пастухов составляет 20,5 процента. Шесть процентов этой суммы заплатят сами пастухи, а остальные 14,5 процента заплатит правительство. В стране имеется кредит пастухов в размере 1,3 трлн тугриков. Экономия на процентах составляет около 280 миллиардов тугриков. Правительство погасит оставшиеся 220 миллиардов»

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