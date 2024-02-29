Активно осуществляется обмен студентами, изучающими кыргызский и монгольский языки, — Жапаров

CentralAsia (MNG) - Спикер Монголии и Президент Кыргызстана обсудили ключевые вопросы сотрудничества.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель Великого государственного хурала (парламента) Монголии Занданшатар Гомбожав обсудили текущие вопросы кыргызско-монгольского сотрудничества, сообщает MiddleAsianNews.

«За прошедший год мы стали свидетелями положительной динамики в сотрудничестве между Кыргызстаном и Монголией, в частности, с расширением политического диалога и активным продвижением экономических связей. В рамках соглашений в сфере образования активно реализуются студенческие обмены для изучения кыргызского и монгольского языков», — сказал Жапаров.

Глава государства подчеркнул важность развития торгово-экономических связей между странами, а также значительные возможности сотрудничества в сфере горнодобывающей промышленности.

В ходе встречи президент Кыргызстана выразил благодарность монгольской стороне за поддержку присоединения Кыргызстана к соглашению о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог и за одобрение кандидатуры Кыргызстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества по различным направлениям, особенно в межпарламентском сотрудничестве.

В свою очередь Занданшатар отметил, что Монголия приветствует активные усилия Кыргызстана в борьбе с преступностью и коррупцией. По его словам, это создает благоприятную инвестиционную среду, побуждающую монгольских инвесторов проявить интерес к ведению бизнеса в Кыргызстане.

Кроме того, Жапаров подчеркнул, что подписанные в ходе визита двусторонние документы свидетельствуют о дальнейшем укреплении дружественных отношений между странами. Он передал свои приветствия и наилучшие пожелания президенту Хурэлсуху Ухнаа, отметив, что они с нетерпением ждут его официального визита в страну в удобное время.

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