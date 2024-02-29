Экс-президент Элбэгдорж прочитал лекцию в Военной академии США. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Экс-президента Монголии Элбэгдоржа Цахиа пригласила Вест-Пойнтская академия. Он должен был прочитать лекцию, посвященную вопросам внешней политики и национальной безопасности Монголии и развитию лидерских качеств.

Кроме того, он встретился с тремя монгольскими кадетами, обучающимися в этой военной академии.

Отметим, экс-президент Монголии не далек от военных дел. Сам Элбэгдорж пять лет учился во Львовской военной академии (сейчас называется: Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного) и окончил ее в 1988 году.

Что касается Вест-Пойнтской академии, желающие поступить туда должны не только подать соответствующую заявку, но и получить рекомендацию на зачисление, как правило, от члена Конгресса. Студенты имеют статус обучающихся офицеров и к ним обращаются «кадет» (англ. Cadet). Обучение в Военной академии полностью оплачивается Армией в обмен на обязанность кадетов поступить на действительную службу по её окончании. Каждый год около 1000 кадетов выпускаются из академии и получают звание 2-го лейтенанта (Second Lieutenant, соответствует российским званиям «младший лейтенант», «лейтенант»). Кадеты академии обязаны строго придерживаться Кодекса чести кадетов, который гласит: «Кадет не солжёт, не обманет, не украдёт и не потерпит этого от других».

В настоящее время за каждым из конгрессменов и вице-президентом США закреплены пять мест в академии. Когда одно из них освобождается в связи с окончанием кадетом учёбы или по другим причинам, конгрессмен рекомендует одного или нескольких человек на освободившееся место. Чаще всего это десять человек. Если он рекомендует нескольких человек, между ними проводится конкурс. Один из абитуриентов, если признается годным к обучению, принимается автоматически. Процесс получения рекомендации обычно включает в себя подачу заявления, написание одного или нескольких эссе и предоставление рекомендательных писем.

Дополнительно каждый год академией предоставляется 100 мест для детей офицеров, 170 мест для солдат, проходящих службу, 20 - для кадетов корпуса подготовки офицеров запаса и 65 мест для детей тех, кто погиб в бою, был тяжело ранен и стал инвалидом или пропал без вести. Кроме того, каждый год принимается около 20 иностранных кадетов.

Военная академия Соединённых Штатов Америки (United States Military Academy), известная также как Вест-Пойнтская академия или просто Вест-Пойнт (West Point) — высшее федеральное военное учебное заведение армии США. Является старейшей из пяти военных академий в США.

Академия расположена в городе Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк, в живописном месте с видом на реку Гудзон в 80 км к северу от города Нью-Йорка и занимает площадь около 65 км², являясь одним из самых больших кампусов в мире. Практически весь центральный академический городок является местом, где сосредоточено множество исторических мест, зданий и памятников. Большинство зданий городка построены в стиле неоготики из серого и чёрного гранита. Академический городок — популярное место среди туристов, что обусловлено ещё и тем, что в нём находится старейший музей Армии США.

Военный форт на месте академии был построен в 1778 году по приказу Джорджа Вашингтона. Проект был составлен офицером Тадеушем Костюшко. В качестве основной задачи, которая стояла перед фортом, было не пропустить корабли британского флота по реке Гудзон, для чего через реку была протянута большая цепь. Этот форт сыграл ключевую роль в Войне за независимость США.

Собственно академия была основана в 1802 году. Суперинтендантом академии с 1817 по 1833 годы был полковник Сильванус Тайер, который считается «отцом» академии. Основной особенностью установленной им системы обучения было небольшое количество аудиторных занятий и большое количество самостоятельно выполняемой домашней работы. Но правила прижились не без скандалов. В 1826 г. несмотря на запрет алкоголя, была устроена кадетами рождественская вечеринка, а попытка её остановить, закончилось бунтом. Эта система обучения сохраняется и в настоящее время. Большое значение придавалось инженерному делу. В первой половине XIX века выпускники Вест-Пойнта проектировали большую часть дорог, мостов и железных дорог США.

После Первой мировой войны суперинтендант академии Дуглас Макартур уделял большое внимание физической подготовке и спорту, выдвинув лозунг «Каждый кадет должен быть спортсменом».

В 1964 году президент США Линдон Джонсон увеличил число обучающихся в академии с 2529 до 4417. Впоследствии число было сокращено до 4000, но потом снова повышено до 4400.

В 1976 году в академию для обучения были допущены женщины.

источник: middleasiannews.com

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