Путин выступит с Посланием Федеральному собранию
- Азия и мир, политика
- 9:37, 29 февраля 2024
- Просмотров: 320
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. Мероприятие пройдет в Гостином дворе. Начало послания запланировано на 12:00 мск.
Кремль отказался раскрывать темы, которые затронут во время мероприятия. Сам Путин обещал объявить о дополнительных мерах поддержки семей.
Президент России, согласно ст. 84 российской Конституции, обязан ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию. В 2023 году Путин обратился к парламенту 21 февраля. Во время послания Путин объявил о приостановке договора ДСНВ, мерах поддержки участников военной операции и призвал бизнесменов «быть со своей родиной».
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.