В Туркменистане прошла встреча узбекско-туркменской демаркационной комиссии
- Туркменистан, политика
- 9:38, 29 февраля 2024
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CentralAsia (TM) - В Туркменистане с 21-27 февраля в городе Туркменабад состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской демаркационной комиссии.
По информации на сайте Министерства иностранных дел Узбекистана, в ходе встречи продолжены работы по демаркации узбекско-туркменской государственной границы.
По итогам мероприятия стороны подписали соответствующий протокол.
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