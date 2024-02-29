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В Туркменистане прошла встреча узбекско-туркменской демаркационной комиссии

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане с 21-27 февраля в городе Туркменабад состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской демаркационной комиссии.

По информации на сайте Министерства иностранных дел Узбекистана, в ходе встречи продолжены работы по демаркации узбекско-туркменской государственной границы.

По итогам мероприятия стороны подписали соответствующий протокол.

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