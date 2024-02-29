Пашинян объяснил слова о заморозке участия Армении в ОДКБ

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Фактическая заморозка отношений Армении с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) означает в том числе отсутствие армянского постпреда при ОДКБ. Об этом в ходе парламентского часа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Аysor.am.

«Уже год у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы долгое время не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком уровне. В ОДКБ действует принцип консенсуса для принятия решений, но мы не участвуем в нем по простой причине, потому что у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, что означает заморозка участия Армении в организации.

По его словам, Ереван юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства. «Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Пашиняна, главный вопрос Еревана к организации — какова зона ответственности ОДКБ в Армении. «Мы задали ОДКБ вопрос и до сегодняшнего дня не получили на него ответа. А отсутствие ответа на данный вопрос, на наш взгляд, создает угрозы национальной безопасности и территориальной целостности Республики Армения», — сказал он.

О заморозке участия Армении в ОДКБ Пашинян заявил 23 февраля. Так он ответил на вопрос, собирается ли Пашинян вывести Армению из организации, в которой «доминирует Россия». По словам армянского премьера, Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021–2022 годах, и страна не могла оставить это без внимания. В связи с этим участие Армении в договоре приостановлено.

В секретариате ОДКБ сообщили «РИА Новости», что организация не получала уведомления о приостановке участия Армении, и допустили, что речь шла о неучастии в мероприятиях организации.