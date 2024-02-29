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На Нобелевскую премию мира 2024 года номинировано 285 кандидатов 

CentralAsia (CA) -  На Нобелевскую премию мира 2024 года номинировали 285 кандидатов. Полный список традиционно держат в секрете.

Как говорится в заявлении Норвежского нобелевского института, на за 2024 год, которая будет присуждена в Норвегии осенью, претендуют 285 кандидатов. Выдвинуто 196 человек и 89 организаций.

Год назад институт зарегистрировал 351 номинацию, а рекорд по их количеству был поставлен в 2016 году - 376.

Несмотря на то, что полный список кандидатов традиционно держится в строгом секрете и может быть обнародован только через 50 лет после присуждения наград, о некоторых кандидатах уже есть информация.

Среди обладающих правом номинирования, бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии.

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