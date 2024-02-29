Эрдоган предложил вновь провести переговоры России и Украины в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Турция готова вновь предоставить площадку для российско-украинских мирных переговоров, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита «Юго-Восточная Европа — Украина», передает Anadolu.

По его словам, турецкая сторона «в принципе» поддерживает мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, но для успеха мирных инициатив необходимо участие обеих сторон конфликта. «Мы готовы восстановить стол переговоров, который мы ранее установили в Стамбуле для строительства мира», — подчеркнул Эрдоган.

Вместе с этим он отметил, что для достижения этой цели крайне важно максимально использовать все дипломатические каналы. «Как минимум считаю необходимым начать совместную работу по определению общих параметров мира», — добавил турецкий лидер.

Переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала военных действий в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Беларуси и несколько — в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский отмечал, что стороны достигли прогресса. Киев, по его словам, в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. В мае российский МИД, а после офис украинского президента сообщили, что переговоры приостановлены.