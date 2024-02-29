ЕС утвердил выделение Украине 54 млрд долларов

CentralAsia (CA) - Совет Европейского союза утвердил программу макрофинансовой помощи Украине Ukraine Facility на 2024-2027 годы, которая предполагает выделение из бюджета ЕС 54 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Согласно утвержденному документу, в качестве безвозвратной помощи Украине выделят 18 млрд долларов, еще 35 млрд долларов будут предоставлены в виде льготных долгосрочных займов.

Кроме того:

2 млрд долларов запланированы на миграцию и управление границами,

8 млрд долларов на политику соседства и международное сотрудничество,

1,6 млрд долларов для Европейского оборонного фонда,

2 млрд долларов для «инструмента гибкости»,

1,6 млрд долларов в качестве «резерва солидарности и чрезвычайной помощи» в стихийных бедствиях и гуманитарных кризисах в ЕС и во всем мире.

Существенная часть (33%) из выделяемых Украине 54 млрд долларов помощи будет предоставлена в виде грантов, причем не менее 20% предназначены для восстановления пострадавшей во время боевых действий инфраструктуры страны.