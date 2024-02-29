ЕС утвердил выделение Украине 54 млрд долларов
- Азия и мир, экономика
- 10:52, 29 февраля 2024
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- Обновлено: 11:02, 29 февраля 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Совет Европейского союза утвердил программу макрофинансовой помощи Украине Ukraine Facility на 2024-2027 годы, которая предполагает выделение из бюджета ЕС 54 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте ЕС.
Согласно утвержденному документу, в качестве безвозвратной помощи Украине выделят 18 млрд долларов, еще 35 млрд долларов будут предоставлены в виде льготных долгосрочных займов.
Кроме того:
- 2 млрд долларов запланированы на миграцию и управление границами,
- 8 млрд долларов на политику соседства и международное сотрудничество,
- 1,6 млрд долларов для Европейского оборонного фонда,
- 2 млрд долларов для «инструмента гибкости»,
- 1,6 млрд долларов в качестве «резерва солидарности и чрезвычайной помощи» в стихийных бедствиях и гуманитарных кризисах в ЕС и во всем мире.
Существенная часть (33%) из выделяемых Украине 54 млрд долларов помощи будет предоставлена в виде грантов, причем не менее 20% предназначены для восстановления пострадавшей во время боевых действий инфраструктуры страны.
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