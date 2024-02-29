Алиев обвинил Макрона в демонизации Азербайджана

Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инсинуациями слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Азербайджан вынашивает планы нападения на Армению. По словам Алиева, Азербайджан не собирается нападать на соседнее государство, передает «Азертадж».

«Это инсинуации господина Макрона. Все это является частью антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны в связи с якобы подготовкой Азербайджана к нападению на Армению. После последней серьезной эскалации на границе с Арменией в сентябре 2023 года ситуация на границе была спокойной до февраля этого года», - сказал президент 28 февраля, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

Алиев также обратил внимание на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, назвав их «неадекватными».

«Во-первых, эти его [Жозепа Борреля] заявления не отражают никакой реальности и противоречат нормам международного права. Во-вторых, азербайджанская сторона расценивает эти заявления как завуалированную угрозу в адрес нашей страны.

Так, Боррель заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие последствия этого. Прежде всего, откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов», - сказал Алиев.

13 февраля Госпогранслужба Азербайджана объявила о проведении «операции возмездия» в ответ на обстрел со стороны Армении. Азербайджанские войска атаковали пост в Неркин Ханде. По данным армянской стороны, погибли четверо военнослужащих. Жозеп Боррель назвал такие действия Азербайджана непропорциональным ответом. Позже с таким же заявлением выступил Макрон.