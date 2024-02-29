В столице Чада стрельба после нападения на штаб-квартиру безопасности

CentralAsia (CA) - Стрельба была слышна в столице Чада Нджамене после нападения на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности. Об этом пишет AlJazeera.

Несколько человек погибли в результате нападения на агентство безопасности 28 февраля. Правительство обвиняет в этом оппозиционную Социалистическую партию «Без границ».

Cилы безопасности окружили штаб-квартиру партии, обвинив в нападении. Правительство заявило, что члены партии были арестованы или разыскиваются в связи с нападением на штаб-квартиру безопасности и будут привлечены к ответственности.

Беспорядки начались на фоне роста напряженности в преддверии президентских выборов, которые пройдут 6 мая. Назначенные на май и июнь выборы, могут вернуть Чад к конституционному правлению после трех лет правления, поддерживаемого военными.

Жители Нджамены сообщили, что в среду слышали интенсивную стрельбу, и что видели несколько военных машин.