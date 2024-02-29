В машине в Уральске обнаружили почти 600 рогов сайги

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в городе Уральск полицейские обнаружили 600 сайгачьих рогов в машине. Об этом пишет Informburo.kz.

По информации казахстанской полиции, за рулём находился житель Атырауской области. Его водворили в изолятор временного содержания и начали досудебное расследование.

Осенью 2023 года в Казахстане начали регулирование численности сайгаков.

С 10 февраля 2024 года вновь ввели временный запрет на отстрел сайгаков.

В Минэкологии страны поясняли, что это вынужденная мера, принятая для снижения негативного воздействия сайгаков на сельское хозяйство, сохранения биологического равновесия, предотвращения рисков массовой гибели из-за голода и болезней. Для отлова животных « Охотзоопром » нанимал в рамках договора ловчих и охотников.

Позже в Минэкологии сообщили, что рассматривают вариант открытия любительской охоты на сайгаков.

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