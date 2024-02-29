Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом. Об этом пишет РИА Новости.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что регистрация обновленного «Спутника» позволит перейти к испытанию вакцины на подростках, потому что для них не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого был обновлен ранее. Исследования «Спутника V» с участием подростков планируется завершить в конце марта.

В октябре 2023 года сообщалось, что вакцина «Спутник V» утратила защиту и разрабатывается ее новый вариант, запустить который в гражданский оборот планировали к марту 2024 года.