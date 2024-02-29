Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом
- Азия и мир, общество
- 11:52, 29 февраля 2024
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- Обновлено: 12:09, 29 февраля 2024
CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом. Об этом пишет РИА Новости.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что регистрация обновленного «Спутника» позволит перейти к испытанию вакцины на подростках, потому что для них не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого был обновлен ранее. Исследования «Спутника V» с участием подростков планируется завершить в конце марта.
В октябре 2023 года сообщалось, что вакцина «Спутник V» утратила защиту и разрабатывается ее новый вариант, запустить который в гражданский оборот планировали к марту 2024 года.
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