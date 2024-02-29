29 февраля 2024 года: Откуда взялся «лишний» день, приметы, суверения

CentralAsia (CA) - 29 февраля 2024 года – это високосный день, который появляется в календаре раз в четыре года. Он нужен для того, чтобы синхронизировать календарный год с астрономическим, ведь Земля совершает полный оборот вокруг Солнца не за 365, а за 365,2422 дня.

Откуда берется «лишний» день?

В Древнем Риме календарь был основан на лунных циклах, и год длился 355 дней. Но такой календарь не совпадал с сезонами, поэтому в 46 году до н.э. Юлий Цезарь реформировал календарь, добавив к нему 10 дней. Так появился юлианский календарь, в котором год длился 365 дней.

Однако, юлианский календарь тоже не был точным, и со временем весеннее равноденствие стало смещаться. Чтобы исправить это, в 1582 году папа Григорий XIII ввел григорианский календарь, который используется до сих пор. В григорианском календаре високосным считается год, номер которого делится на 4, за исключением тех лет, которые делятся на 100, но не делятся на 400.

Народные приметы и суеверия, связанные с 29 февраля:

29 февраля – «Касьянов день». В народе этот день считался несчастливым, так как он был посвящен святому Касьяну, который, согласно легенде, был злым и завистливым человеком.

В этот день нельзя начинать новые дела, так как они могут быть обречены на неудачу.

Запрещено играть свадьбу, так как считается, что брак, заключенный в високосный год, может быть недолгим и несчастливым. Некоторые же наоборот создают семью именно 29 февраля, чтобы запечатлеть красивую дату в свидетельстве о браке, живут вместе долго и счастливо.

Нельзя переезжать, так как можно навлечь на себя беду.

Не приветствуется стрижка волосы. Наши предки верили, что так можно укоротить себе жизнь.

Нельзя давать деньги в долг, так как их можно не вернуть.

Гороскоп на 29 февраля 2024 года: астрологический прогноз

29 февраля 2024 года – это високосный день, который попадает под влияние знака Рыб. Это день интуиции, духовности и творчества.

Астрологические аспекты дня:

Луна в Рыбах: усиливает чувствительность, эмпатию и восприимчивость.

Соединение Венеры и Нептуна: способствует романтике, вдохновению и творчеству.

Тригон Марса и Юпитера: дарит энергию, оптимизм и целеустремленность.

29 февраля – это благоприятный день для:

Завершения начатых дел. Рыбы помогают довести до конца все, что было отложено.

Творческой деятельности. Вдохновение и интуиция помогут вам создать что-то новое и оригинальное.

Духовных практик. Медитация и йога помогут вам обрести гармонию с собой и окружающим миром.

Романтических отношений. День благоприятен для свиданий, признаний в любви.