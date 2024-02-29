На Филиппинах произошло два землетрясения магнитудой 6 и 5,7

CentralAsia (CA) - На Филиппинах произошло два землетрясения магнитудой 6 и 5,7. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в 08:24 по местному времени в акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао.

Эпицентр находился в 100 км север-восточнее города Бислиг. По интенсивности сотрясений толчки оцениваются как «разрушительные».

В этом же районе в 08:10 по местному времени зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 5,7.

Его эпицентр находился в 92 км северо-восточнее города Бислиг, по интенсивности сотрясений в эпицентре - «очень сильное».