В Казахстане будут регулировать деятельность риэлторов после наплыва россиян

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CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана решили начать регулировать взаимоотношения риэлторов и их клиентов. В Министерстве национальной экономики РК считают, что после наплыва россиян в 2022 году, появилась такая необходимость, сообщает Orda.kz.

Вице-министр нацэкономики Тимур Жаксылыков рассказал, в чём проблема.

«Вот смотрите, мы когда начали анализировать эту проблему, выяснилось, что у нас, по сути, регулирования в этой сфере, в сфере риелторской деятельности, никакого и нет. И требований никаких нет, и встал вопрос о том, что ситуацию необходима упорядочить, потому что есть взаимоотношения между риелторами, есть взаимоотношения между другими клиентами, которые все-таки далеки от совершенства», - сказал Жаксылыков в кулуарах сената.

По его словам, проблема отсутствия контроля стала очевидна в августе-сентябре, в 2022 года, когда в Казахстан хлынули россияне, избегающие мобилизации. Из-за этого в Астане и Алматы сильно подскочили цены на аренду жилья, а некоторые казахстанцы решили по-быстрому выселить своих квартирантов, чтобы сдать свои квартиры подороже. При этом, нет никакой статистики, сколько именно казахстанцев пострадали от этого.

«Пока это только инициатива, пока нет даже чётких контуров законодательства, мы в самом начале работы. Сейчас мы работаем с участниками этого рынка. Сначала мы работаем с риеэлторами, потребителями, пытаемся понять, какие потребности, какие нужды в каком законодательстве, какой будет дизайн законодательства», - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что самое главное — прописать чёткие требования к риэлторам и клиентам.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. С начала мобилизации россияне стали массово уезжать в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Грузию, Монголию, Абхазию и другие страны.

По данным Минтруда РК, с начала объявления мобилизации в РФ в Казахстан въехало 837 тыс. россиян.

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