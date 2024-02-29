Казахстанцам разрешат использовать интернет от Илона Маска

CentralAsia (KZ) - Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял в двух чтениях поправки, которые узаконят использование в стране технологий связи спутников StarLink американской компании SpaceX. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Принятые поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации теперь направят в Сенат. Они вводят особое регулирование до 2026 года для внедрения технологий связи с использованием негеостационарных спутников (StarLink, OneWeb). Правовой и технический режимы пилотного проекта определят уполномоченный орган в сфере связи и Комитет национальной безопасности. Это позволит обеспечить интернетом социальные объекты в отдаленных селах.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева отметила, что одна из задач закона — правовая модель использования подобных услуг, так как помимо SpaceX есть и другие зарубежные компании, которые предлагают аналогичные услуги со своими спутниками.

Starlink — это глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX, подключиться к которой можно через специальное оборудование. Разработка проекта началась в 2015 году. Его главная цель заключается в обеспечении пользователей высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в тех местах, где он был ненадежным или недоступным. В феврале 2018 года была запущены тестовые прототипы, а в мае 2019-го — первая группа из 60 спутников-прототипов.

Минувшей осенью казахстанцев предупредили, что использование абонентских терминалов Starlink со спутниковым интернетом от SpaceX в стране пока незаконно. Физическим лицам за это грозит предупреждение, а за повторное нарушение — штраф в 10 МРП (34,5 тыс. тенге или $75).

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