Пашинян: У российских пограничников нет оснований для нахождения в Неркин Ханд

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте сказал, что у представителей Погранслужбы ФСБ России нет мандата и с российской стороной нет договора о нахождении в районе села Неркин Ханд в Сюникской области, передает Аysor.am.

Члена фракции «Айастан» Анны Григорян спросила премьера, кто несет ответственность за безопасность на границе, в частности у села Неркин Ханд, где недавно в результате азербайджанского обстрела погибли четверо армянских военных.

«Касательно данной ситуации, я могу сказать, что у российских пограничников нет ни мандата, ни договора. И если это означает, что российские пограничники в этой зоне не могут осуществлять деятельность, направленную на безопасность, то нам необходимо сделать из этого соответствующие выводы»,— сказал Пашинян.

13 февраля Минобороны Армении сообщило о гибели в Неркин Ханд четырех военных в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Госпогранслужба Азербайджана сообщила, что была проведена операция «Возмездие» в ответ на провокацию — речь идет об обстреле границы Азербайджана 12 февраля.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее говорил, что «территория, где недавно произошел инцидент в Неркин Ханде, находится в зоне доступа России». В Армении «никто не заявлял, что участок Неркин Ханда является зоной ответственности России», сказал Никол Пашинян, выступая в парламенте.

«В направлении Неркин Ханда нет российских военных. Согласно договоренности с армянской стороной, в 2021 году там был размещен пост пограничной службы ФСБ,— сказала на брифинге 28 февраля представитель МИД России Мария Захарова.— Считаем контрпродуктивными попытки очернить российских представителей».