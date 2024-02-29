Узбекистан реализует проекты зелёной энергетики на 13 млрд долларов

CentralAsia (UZ) - В регионах Узбекистана реализуют проекты по строительству современных солнечных, ветряных и гидроэлектростанций на 13 млрд долларов. Об этом сообщает Podrobno.uz.

На совещании использования возобновляемых источников энергии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв отметил, что потенциала солнечной и ветровой энергетики в стране достаточно, чтобы вырабатывать в 10-12 раз больше текущей потребности.

На сегодняшний день в отрасль развития поступило 2,1 млрд долларов иностранных инвестиций, а в стадии реализации находятся проекты на сумму 13 млрд долларов.

В Бухаре, Джизаке, Кашкадарье, Навои, Самарканде и Сурхандарье введены в эксплуатацию 9 крупных солнечных и ветровых электростанций мощностью 1,6 гигаватта. В Андижанской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях запустили 6 крупных и малых ГЭС мощностью 183 мегаватта.

На объектах социальной сферы, предприятиях и организациях, в зданиях, принадлежащих предпринимателям, и в квартирах жителей установлены солнечные панели общей мощностью 457 мегаватт.

По словам президента, эти меры позволили выработать дополнительно 5 миллиардов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии и сэкономить 1,5 миллиарда кубометров газа. Также работа в этой области дала толчок производству на местных предприятиях такой продукции, как трансформаторы, кабеля, отопительные коллекторы, солнечные панели.