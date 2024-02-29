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В конституции Франции закрепят права женщины на аборт 

CentralAsia (CA) -  Сенат Франции принял законопроект, который закрепляет в конституции право женщины на аборт. Об этом пишет Associated Press.

Национальное собрание Франции большинством голосов одобрило законопроект в январе. После одобрения инициативы Сенатом законопроект должны принять на совместном заседании обеих палат парламента.

Сенат принял законопроект 267 голосами за и 50 против.

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти отметил, что этим голосованием Сенат написал новую страницу в правах женщин.

Во введении к законопроекту правительство утверждало, что право на аборт находится под угрозой в Соединенных Штатах, где Верховный суд в 2022 году отменил решение 50-летней давности, которое раньше гарантировало это право.

Летом 2022 года Верховный суд США постановил, что конституция не предусматривает права на аборт, и тем самым отменил легализацию на федеральном уровне, передав права на их регуляцию штатам. В итоге в 20 штатах аборты запретили, ограничили или планируют это сделать. Именно решение Верховного суда США стало причиной, по которой президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал закрепить право женщины на аборт во французской конституции.

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