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Миссия ООН покинула Судан

CentralAsia (CA) -  ООН завершила вывод из Судана своей миссии по оказанию содействия переходному правительству страны (UNITAMS). Небольшая группа сотрудников организации останется в городе Порт-Судан для наблюдения за процессом ликвидации миссии, который начнется 1 марта, следует из заявления пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По словам Дюжаррика, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на полное сотрудничество властей Судана в вопросе ликвидации миссии. Гутерриш призвал воюющие в Судане стороны сложить оружие и приступить к мирным переговорам.

В пресс-релизе подчеркивается, что ООН не собирается полностью покидать Судан, организация сообщила, что продолжит оказывать жителям страны гуманитарную помощь.

В апреле 2023 года между армией Судана и Силами быстрого реагирования начались столкновения возле военной базы в Мероэ. Причиной конфликта стали разногласия по поводу перехода к гражданскому правлению. За три месяца боев, по информации ООН, более 3 млн человек стали беженцами.

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