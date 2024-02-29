При лесных пожарах в Техасе погиб один человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере один человек погиб в результате лесных пожаров, бушующих в городе Панхандл штата Техас. Об этом сообщает NBC.

Погибла женщина 83-лет из города Стиннетт. Власти еще не провели поиск жертв и предупредили, что ущерб, нанесенный некоторым округам огромен.

Пожар в Смоукхаус-Крик, к северу от города Амарилло, охватил площадь 3439 кв. километров и локализован лишь на 3%.

Из-за сильных ветров огонь распространился на некоторые районы соседней Оклахомы.

Губернатор штата Грег Эбботт объявил о ЧС для 60 округов и призвал жителей «принять меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность своих близких».

Пожары привели к остановке и эвакуации объекта ядерного оружия в Пантексе. Также власти проводят вынужденную эвакуацию и отключают электричество в домах и предприятиях.

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