Ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, - Путин

CentralAsia (CA) - Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся наши стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 году, все сделано, или завершается работа», – заявил президент.

Путин заявил, что боевые возможности Вооруженных сил РФ увеличились многократно за время военных действий.

«Гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции», - сказал президент.

По словам Путин, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон». Стратегический ракетный комплекс «Сармат» также поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован на боевом дежурстве в районах базирования. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Президент добавил, что новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие и уникальные характеристики. «Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем»,— добавил глава государства.