Таджикистанцы половину марта будут отдыхать

CentralAsia (TJ) - Таджикистанцы в марте с учетом выходных дней и праздников - Дня матери и Навруза будут отдыхать 15 дней, сообщили «Азия-Плюс» в Федерации независимых профсоюзов республики.

Согласно нормам закона страны «О праздничных днях», если официальный праздник с выходным днем попадает на субботу или воскресенье, то следующий рабочий день также будет выходным.

Официально на Навруз в стране выходными днями считаются 21,22,23,24 марта. Так как 23 и 24 марта приходятся на субботу и воскресенье, то таджикистанцы будут отдыхать еще и 25-26 марта.

Таким образом, граждане Таджикистана будут отдыхать в следующем месяце с учетом выходных и праздников 15 дней: 2,3, 8,9,10, 16,17,21,22,23,24,25,26,30,31 марта.

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