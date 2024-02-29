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Путин заявил о готовности к переговорам с США по вопросу стратегической стабильности

CentralAsia (CA) -  Россия готова к диалогу с США по вопросам, касающимся стратегической стабильности, но только с учетом российских интересов, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и влияют на <...> безопасность России», — отметил Путин.

Попытки США нанести России поражение, но при этом предлагать диалог по стратегической стабильности президент назвал лицемерием.

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