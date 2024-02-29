В одной из школ Алматы внедрили пилот проекта «цифровой тенге»

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в пилотном режиме реализуется проект «цифровой тенге» в одной из школ Алматы. Об этом пишет Tengrinews.kz.

По словам председателя агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, вопрос внедрения механизма «окрашивания» денег посредством проекта Национального банка проработан.

Внедрение проекта началось в ноябре 2023 года. Тогда сообщалось, что проект затронет субсидируемое школьное питание и отдельную категорию социально уязвимых лиц населения.

Родители получат возможность видеть, когда и как питаются их дети в школах и повысится прозрачность и эффективность государственного расходования.

Президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев ранее предложил «окрашивать» бюджетные деньги, чтобы избежать коррупционных рисков.

«Цифровой тенге» – это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых осуществляет Национальный банк. Как отмечают эксперты, блокчейн-технология позволит Нацбанку маркировать средства в цифровых тенге, чтобы контролировать те или иные расходования.

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