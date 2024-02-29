Россия получила доступ к планам украинского контрнаступления, - глава военной разведки Украины

Кирилл Буданов

CentralAsia (CA) - Россия получила доступ к планам украинского контрнаступления 2023 года, подтвердил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CBC News.

Впервые о том, что планы контрнаступления Украины были известны Кремлю еще до того, как оно началось, рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля.

«Я не собираюсь говорить больше, чем президент», — заявил Буданов в ответ на вопрос об утечке планов. — У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что планы стали известны РФ. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры».

По словам Буданова, Россия «была бы очень рада» заморозить военные действия на текущем этапе. Он считает, что РФ «праздновала бы победу», если бы Украина признала захваченные территории страны российскими. «Этого никогда не произойдет», — добавил глава военной разведки Украины.

Летом 2023 года Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, к которому готовились несколько месяцев. В декабре президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не добился «желаемых результатов» — в ходе контрнаступления украинским военным удалось освободить незначительные по площади территории, при этом обе стороны понесли потери. Зеленский, объясняя причины неудачи, заявил, что Украина не получила от союзников все необходимое оружие, а ограниченная численность ВСУ не позволяет вести быстрое наступление.