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Число погибших в Газе превысило 30 тыс. человек, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Число погибших палестинцев в секторе Газа в результате боевых действий превысило 30 тыс. человек. Об этом сообщил в соцсети Х глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Большинство из погибших - женщины и дети. Более 70 тыс. человек пострадали, отметил Гебрейесус.

Такие данные ВОЗ приводит на основании подсчетов Министерства здравоохранения Газы.

Израиль оценивал число своих погибших в 1,4 тыс.

Война между Израилем и палестинским движение ХАМАС продолжается с 7 октября.

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