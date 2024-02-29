Число погибших в Газе превысило 30 тыс. человек, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Число погибших палестинцев в секторе Газа в результате боевых действий превысило 30 тыс. человек. Об этом сообщил в соцсети Х глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Большинство из погибших - женщины и дети. Более 70 тыс. человек пострадали, отметил Гебрейесус.

Такие данные ВОЗ приводит на основании подсчетов Министерства здравоохранения Газы.

Израиль оценивал число своих погибших в 1,4 тыс.

Война между Израилем и палестинским движение ХАМАС продолжается с 7 октября.