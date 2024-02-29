Число погибших в Газе превысило 30 тыс. человек, - ВОЗ
- Азия и мир, общество
- 17:03, 29 февраля 2024
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- Обновлено: 17:48, 29 февраля 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Число погибших палестинцев в секторе Газа в результате боевых действий превысило 30 тыс. человек. Об этом сообщил в соцсети Х глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Большинство из погибших - женщины и дети. Более 70 тыс. человек пострадали, отметил Гебрейесус.
Такие данные ВОЗ приводит на основании подсчетов Министерства здравоохранения Газы.
Израиль оценивал число своих погибших в 1,4 тыс.
Война между Израилем и палестинским движение ХАМАС продолжается с 7 октября.
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