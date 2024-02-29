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Глава военной разведки Украины об увольнении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы там, где есть?
Валерий Залужный
Валерий Залужный

CentralAsia (CA) -  Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не верит в то, что к увольнению Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ привели какие-то личные разногласия между ним и президентом Владимиром Зеленским, поскольку первый был подчиненным второго.

Начальник ГУР считает, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного.

«Если все хорошо, все замечательно и все делается правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?» — сказал Буданов.

8 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место он назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

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