Глава военной разведки Украины об увольнении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы там, где есть?
- Азия и мир, политика
- 17:23, 29 февраля 2024
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- Обновлено: 17:46, 29 февраля 2024
Валерий Залужный
CentralAsia (CA) - Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не верит в то, что к увольнению Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ привели какие-то личные разногласия между ним и президентом Владимиром Зеленским, поскольку первый был подчиненным второго.
Начальник ГУР считает, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного.
«Если все хорошо, все замечательно и все делается правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?» — сказал Буданов.
8 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место он назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
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