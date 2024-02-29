Путин предложил разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин считает, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, так как он «по-прежнему вызывает общественную дискуссию». Он предложил разрешить пересдачу по одному из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.

«Предлагаю дать выпускникам второй шанс. По выбору самого ученика дать возможность пересдать экзамен по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузы»,— сказал президент.

Он добавил, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной. Президент также попросил разобраться с проблемой, когда школьная программа и вопросы на экзаменах отличаются, и родители вынуждены нанимать для детей репетиторов.

Говоря о школах, Владимир Путин добавил, что с нынешнего года в России развернули программу профориентации. По его словам, школьники должны ознакомиться с цехами и заводскими музеями. Кроме того, президент объявил об увеличении выплаты для учителей до 10 тыс. руб. за классное руководство и кураторство групп в техникумах с 1 марта и введение доплаты в размере 5 тыс. руб. для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

В 2022 году в Госдуму внесли законопроект, согласно которому школьники могли пересдать ЕГЭ в течение месяца. Авторы инициативы объясняли, что такая возможность снимет стресс, который испытывают выпускники перед экзаменами. Законопроект был отклонен в первом чтении.