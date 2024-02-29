Президент Таджикистана сменил состав Нацгвардии

CentralAsia (TJ) - Президент Эмомали Рахмон продолжил перестановки в государственных структурах Таджикистана, включая Национальную гвардию, органы прокуратуры и судебной системы, сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня указом президента были освобождены от должностей несколько высокопоставленных чинов Нацгвардии.

Так, генерал-майор Ализод Дж.Дж. освобожден от должности начальника Главного штаба – первого заместителя Командующего Национальной гвардией Республики Таджикистан.

Генерал-майор Каримзод З.М. уходит с должности заместителя командующего Национальной гвардией по тылу.

Полковник Одиназод А.А. переходит на другую работу, освобождаясь от должности заместителя командующего по боевой и специальной подготовке.

Полковник Бобозод Л.Н. уходит с поста начальника управления вооружения и военной техники Национальной гвардии.

Подполковник Абдурахимов Ш.Х. также покидает должность начальника управления тыла Национальной гвардии.

Подполковник Ахмадзод С.Т. завершает свою службу, освобождаясь от должности начальника управления комендантской службы.

Полковник Зарифбеков Г.О. выходит на пенсию, освобождаясь от должности начальника управления кадров и военного образования.

Полковник Курбонзод Т.Н. переходит на другую должность, он освобожден с поста начальника оперативного управления.

Полковник Хакимзод С.Д. освобожден от должности командира специальной комендантской бригады, а полковник Эмомзод А.М.- с должности начальника управления боевой подготовки.

Назначения в структурах Национальной гвардии

Полковник Азаматзод Б.В. назначен начальником Главного штаба – первым заместителем Командующего Национальной гвардией.

Полковник Давлатзод Т.Х. стал заместителем командующего по боевой и специальной подготовке.

Полковник Бобозод Л.Н. назначен заместителем командующего по тылу.

Полковник Нозанинзод А.Б - начальником управления тыла.

Полковник Изатзод М.Н. назначен начальником оперативного управления.

Нозанинзода Асадулло Бодома назначен начальником управления тыла.

Самизода Дилшода Хурсанда стал новым начальником финансового управления.

Курбонзода Тоджиддина Назара назначен на должность начальника управления комендантской службы.

Махмадализода Хасана Ибода теперь командует специальной комендантской бригадой.

Эмомзода Амирали Муротали назначен на должность начальника управления кадров и военного образования.

Вместе с этим были освобождены и назначен ряд сотрудников прокуратуры:

Зоирзода Икром Оймахмад, Рофизода Мирзоамон Хамдам и Талбакзода Дилшод Саид были освобождены от должностей заместителей Генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Каримзода Умед Рахматшо был назначен первым заместителем Генерального прокурора.

Вохидзода Хабибулло Сайдулло стал заместителем Генерального прокурора — Главного военного прокурора.Азимзода Сарвар Бозора был назначен заместителем Генерального прокурора.

Кроме того, Абдуллозод Зебонисо Файзулло снят с поста председателя экономического суда города Душанбе, его место заняла Комила Файзали.

Саидзод Зулфия Саид, судья экономического суда города Душанбе, были освобождена и назначена на пост судьи экономического суда Хатлонской области.

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