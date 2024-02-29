ЕС предлагает странам-членам совместно закупать вооружения

CentralAsia (CA) - ЕС предлагает странам-членам совместно закупать вооружения

Евросоюз должен ускорить наращивание своего военно-промышленного потенциала чтобы противостоять угрозе, «исходящей от России», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает Euronews, ключевым элементов стратегии оборонной индустрии, которую представит Ляйен, является совместная закупка странами-членами ЕС вооружений и боевой техники.

Брюссель предлагает наладить размещение государственного оборонного заказа на будущее, что обеспечит фронт работ и предсказуемость в долгосрочной перспективе.

Урсула фон дер Ляйен также выразила пожелание, чтобы доходы, получаемые от замороженных российских активов, использовались для закупки военной техники для Украины, даже если юридический путь для ещё не проложен.