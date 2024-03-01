Погашено ₮4,2 млрд долга по выданным образовательным кредитам

CentralAsia (MNG) - Министерство образования и науки назвало имена людей, которые в прошлом году не выплатили или недоплатили кредиты из Фонда кредитования образования. Большинство людей, взявших кредиты и не вернувших их, были связаны с политиками и высокопоставленными государственными чиновниками. При этом некоторые политики объявили дефолт по своим кредитам.

Выплаты по кредитам увеличились после того, как было обнаружено мошенничество с фондом кредитования образования.

Рабочая группа расследует семь случаев предполагаемого мошенничества с выделением денежных средств на образование. В частности, в индивидуальном порядке расследуются основания для выдачи кредитов на ₮230,1 млрд 3069 гражданам и кредитов на ₮47,1 млрд 941 студенту, обучавшемуся в зарубежных вузах с 1997 по 2023 год. В рамках расследования рабочая группа изучила личные дела и материалы 2288 студентов и получила свидетельские показания более 1600 человек. В результате в личных делах 1494 студентов было выявлено около 2500 нарушений.

Кроме того, из 364 студентов, связанных с людьми, имеющими политическое и культурное влияние, нарушения были выявлены у 262 студентов.

С момента создания рабочей группы в общей сложности 220 студентами были погашены кредиты на сумму ₮4,2 млрд.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения