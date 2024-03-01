Финский «Eduten» мотивирует монгольских школьников изучать математику

CentralAsia (MNG) - В аймаке Завхан был организован день популяризации цифровой платформы обучения математике «Eduten», также в ходе мероприятия были представлены результаты обучения с помощью данной платформы и прогресс.

В мероприятии приняли участие более 500 человек, в том числе директоры 29 общеобразовательных школ и 38 детских садов аймака, учителя, учащиеся и их родители.

Участникам была представлена подробная информация о платформе «Eduten», целью которой является повышение качества обучения математике в общеобразовательных школах и поддержка развития детей. Организаторы рассказали о:

внедрении «Eduten»;

использовании платформы «Eduten», прогрессе и результатах;

выводах, основанных на итогах деятельности школ и учителей, а также на оценке уровня знаний учеников;

значении «Eduten» и роли родителей.

Также учащиеся 3-4 классов общеобразовательных школ самостоятельно и вместе с родителями выполнили активируемые учителем в цифровой системе упражнения, создали базу сложных задач платформы «Eduten», им продемонстрировали пояснения к заданиям. Кроме того, был рассмотрен прогресс учеников и представлены необходимые улучшения, которые будут внедрены в будущем.

Благодаря цифровой платформе «Eduten» школьникам предоставляются многочисленные преимущества, такие как:

Активное обучение математике и ответственный подход к любой задаче;

Умение решать возникающие проблемы;

Развитие способности логически мыслить и работать как в команде, так и самостоятельно.

Финская платформа поддержки обучения математике Eduten, мировой лидер по успеху в образовании, успешно прошла испытания в 2022-2023 учебном году.

Eduten — это цифровая платформа для обучения математике, влияние которой на результаты обучения и оценки научно доказано. Это также упрощает жизнь учителей благодаря автоматизированному планированию уроков и аналитике обучения. Eduten достигает всего этого, сочетая передовое финское образование с геймификацией и искусственным интеллектом. Платформа имеет библиотеку из более чем 200 000 математических упражнений и задач, разработанных на основе искусственного интеллекта. Также Eduten поставляется с библиотекой, содержащей более 15 000 математических упражнений для детей от 6 до 15 лет. Упражнения были разработаны совместно с сотнями финских учителей, и их легко использовать в любой учебной программе.

источник: middleasiannews.com

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