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Объявлен международный тендер на строительство метро в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Сегодня, 29 февраля, был объявлен международный открытый тендер по выбору компании, которая будет оказывать консультационные услуги и разрабатывать технические условия для проекта крупнотоннажного транспорта или метро в Улан-Баторе. Об этом сообщает портал MiddleAsianNews.

Согласно постановлению правительства Монголии от 2023 года № 484, поручено провести соответствующие расчеты и исследования для строительства крупнотоннажного общественного транспорта или метро в Улан-Баторе, а также предоставить подрядные и управленческие консультационные услуги, чтобы включить предстоящие расходы в бюджет столицы на 2024 год и обсудить на Столичном Хурале гражданских представителей (СХГП)

В этом контексте проект внесения изменений в бюджет столицы на 2024 год обсуждался и был одобрен 28 февраля на внеочередной XVII сессии СХГП.

Чтобы узнать больше информации об участии в тендере, пройдите по данной ссылке tender.gov.mn.

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