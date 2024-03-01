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Цэндбаатар одержал свою девятую победу на профессиональном ринге. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  Бронзовый призер чемпионата мира по боксу среди любителей, чемпион Азиатских игр, двукратный чемпион Азии, заслуженный спортсмен Монголии Цэндбаатар Эрдэнэбат одержал свою 9-ю победу в профессиональном боксе.

Его девятым соперником стал 31-летний Мохаммед Сумаоро, канадский боксер гвинейского происхождения. На его счету 14 побед и два поражения с момента прихода в мир профессионального бокса в 2017 году, и он занимает 141-е место в рейтинге лучших боксеров.

Их бой состоялся в Whitesands Event Center в Плант-Сити, штат Флорида, США.

В первых четырех раундах поединка, который длился восемь периодов, боксеры показали равный бой, без особого риска. Но в пятом раунде Цэндбаатар стал явно превосходить своего соперника, и это стало видно с первых секунд боя. В последних трёх раундах наш спортсмен сохранял доминирующее положение и победил Мохаммеда Сумаоро по очкам единогласным решением судей.

источник: middleasiannews.com

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