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Американские, шотландские и шведские рок-группы примут участие в фестивале Playtime в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Любители музыки ликуйте! Фестиваль Playtime объявляет даты на 2024 год.

Приглашая всех любителей музыки из Монголии и со всего мира, долгожданный фестиваль Playtime официально объявил даты проведения на 2024 год.

Фестиваль погрузит посетителей фестиваля в свои захватывающие впечатления на четыре дня подряд, с 4 по 7 июня 2024 года. Фестиваль будет проходить в комплексе Playtime — строящейся площадке, посвященной этому знаковому событию.

Этот год обещает быть масштабнее и лучше, чем когда-либо, в нем примут участие более 50 талантливых групп и артистов из 21 страны мира. Первая волна состава включает в себя несколько впечатляющих имен, в том числе:

  • Deafheaven (США) — Пост-метал
  • Teenage Fanclub (Шотландия) - Альтернативный рок
  • Toe (Япония) — пост-рок/математический рок
  • Vomitory (Швеция) — Дэт-метал
  • NaraBara (Внутренняя Монголия, Китай) – сенсация современной мировой музыки.

Легендарная группа «Инээмсэглэл» из Монголии с богатой 45-летней историей выйдет на сцену вместе с талантливой госпожой Минжинсор. Любители музыки также будут рады стать свидетелями триумфального возвращения любимой группы Night Train после 17-летнего перерыва.

Билеты «Late Bird» на фестиваль Playtime поступили в продажу 29 февраля и будут доступны до 11 марта 2024 года.

Поставив перед собой амбициозную цель стать одним из пяти лучших музыкальных фестивалей Азии к 2027 году, фестиваль планирует привлечь 40 000 посетителей, создать более 4 000 временных рабочих мест и сотрудничать с более чем 200 предприятиями в этом году.

источник: middleasiannews.com

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