Австралия поддерживает Монголию в усилиях по оказанию помощи против дзуд

CentralAsia (MNG) - Австралия предоставит гуманитарную помощь в размере 250 000 австралийских долларов в связи с неблагоприятной гуманитарной ситуацией, вызванной беспрецедентными и экстремальными погодными условиями в Монголии.

По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в настоящее время в Монголии наблюдается высокий риск дзуда. По прогнозам, холодная погода сохранится в ближайшие недели, что усугубляет ситуацию и затрагивает 245 005 семей по всей стране.

«Как преданный третий сосед и верный друг, Австралия продолжит работать вместе с Монголией, чтобы повысить устойчивость и противостоять растущим стихийным бедствиям, усугубляемым изменением климата», — сказала г-жа Кэти Смит, посол Австралии в Монголии. «Наши мысли со всеми теми, на кого повлиял дзуд. У наших двух стран есть история помощи друг другу в трудные времена, и щедрость Монголии в те времена не была забыта в Австралии».

Австралия направит свою помощь через Общество Красного Креста Монголии для предоставления денежной поддержки, сена и фуража, топлива и продовольственной поддержки уязвимым пастушеским домохозяйствам. Общество Красного Креста Монголии продолжит предоставлять денежные переводы для оказания помощи домохозяйствам в преодолении продолжающихся последствий дзуда. В то же время Общество Красного Креста Монголии окажет поддержку ГУЧС и другим органам власти в проведении оценок воздействия, чтобы гарантировать эффективность этой поддержки. Поддержка здоровья и благополучия детей, беременных и кормящих женщин, а также предотвращение гендерного насилия являются важными приоритетами в усилиях по оказанию помощи.

источник: middleasiannews.com

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