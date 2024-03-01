The Diplomat: Может ли Монголия увеличить представительство женщин на всеобщих выборах 2024 года?

CentralAsia (MNG) - Эти выборы станут первым испытанием конституционной реформы, которая расширила парламент с целью увеличения представительства женщин и обездоленных групп.

В мае 2023 года парламент Монголии принял конституционную реформу, которая, среди прочего, увеличила его законодательную власть с 76 членов до 126. В связи с предстоящими в июне этого года первыми постреформенными парламентскими выборами у политических партий есть возможности повысить гражданскую активность, привлечь больше женщин и стимулировать участие молодежи в политической жизни Монголии.

Благодаря расширению законодательного органа Монголия имеет шанс предоставить женщинам больше возможностей. По мере приближения парламентских выборов партиям необходимо делать больше для информирования и взаимодействия с молодежью, женщинами и группами, которые часто игнорируются политиками.

Крупные политические партии, такие как Демократическая партия и Монгольская народная партия, которые традиционно доминировали в монгольской политике, а также более мелкие партии, такие как Партия ХҮН, уже активно привлекают молодежь. Монгольская молодежь также не сидит сложа руки в политических вопросах. В период с 2022 по 2023 год в Монголии прошло несколько раундов протестов, в которых участвовали молодые люди, которым надоела политическая ложь.

Многие из затянувшихся социальных проблем Монголии (загрязнение воздуха, коррупция и проблемы общественного здравоохранения – это лишь несколько примеров) в конечном итоге были возложены на политиков и на постоянное изменение политики правительства. Для политиков и политических партий выборы — идеальное время, чтобы пролить свет на социальные проблемы и предложить решения этих затянувшихся социальных дилемм. Выборы в июне 2024 года дадут возможность всем политическим партиям стать более гибкими, открытыми и ориентированными на людей.

В то время как партии готовятся к июньским выборам, гендерный разрыв в Монголии будет выглядеть огромным. Устранение препятствий для участия женщин в политической деятельности является важнейшим шагом для поддержания и укрепления демократии и избирательного процесса в Монголии. Это также может стать решающим преимуществом для политических партий Монголии, позволяющим убить двух зайцев одним выстрелом: продвижение гендерного равенства и борьба с коррупцией.

В 2022 году Азиатский банк развития провел исследование долгосрочных последствий гендерного разрыва в Монголии. Исследование выявило нехватку рабочей силы в Монголии и общий низкий уровень участия женщин, несмотря на их статус высшего образования. Исследование также подчеркнуло, что работающие женщины, скорее всего, останутся в секторе ухода. Согласно исследованию, 53,4 процента женщин активно трудоспособны по сравнению с 68,3 процента мужчин. Разрыв еще более заметен на более высоких позициях в правительстве и бизнесе.

Политические партии могут играть более важную роль в устранении барьеров для женщин в политической среде Монголии. Участие женщин в законодательной власти может оказать положительное влияние во многих социальных сферах, таких как борьба с домашним насилием, защита женщин и детей, общественное здравоохранение, медицина и наука.

Более того, исследования Всемирного банка показали, что женщины, вероятно, будут более эффективны в информационно-просветительской деятельности и гражданской активности. Исследование включало изучение 100 стран с разных континентов, с различными социальными нормами и структурами. Исследование показало, что женщины менее склонны к коррупции: «В тех [странах] с большей долей женщин-законодателей чиновники реже требовали взяток». (Подробное исследование по гендеру и коррупции можно найти здесь.)

Судя по недавнему рейтингу Монголии, получившей 33 балла из 100 в Индексе коррупции Transparency International, существует острая необходимость борьбы с коррупцией. Об этом также свидетельствуют повторяющиеся протесты после крупных коррупционных скандалов. В этом контексте интригует тот факт, что исследования показывают, что достижение гендерного равенства также может стать шагом на пути к борьбе с коррупцией.

Согласно Глобальным данным о национальных парламентах, Монголия заняла 135-е место по состоянию на 2020 год. В этом году страна избрала 13 женщин-депутатов из 76 мест, что соответствует 17,1 процента представительства женщин в парламенте. Монголия должна была обеспечить 34 процента женщин-представителей на следующих парламентских выборах, и в ней будет самая высокая доля женщин-законодателей среди всех стран Азии.

Новые конституционные реформы подтолкнут партии в этом направлении, поскольку теперь для политических партий существует квота на выдвижение не менее 30 процентов кандидатов-женщин.

Доктор Мандухай Буяндэлгэр, социальный антрополог из Массачусетского технологического института, в своей книге «Тысяча шагов к парламенту» проанализировала проблемы, с которыми сталкиваются монгольские женщины-политики. Среди препятствий она выделила стратегическое решение правительства отменить предыдущую 30-процентную квоту для женщин-кандидатов на выборах 2008 года.

На июньских выборах этого года политические партии Монголии взяли на себя повышенную ответственность за участие женщин, устранение барьеров и поощрение участия молодежи. Поскольку количество мест в парламенте будет увеличено с 76 до 126, у новых лиц появится больше возможностей присоединиться к законодательному органу – и в интересах монгольского народа иметь образованных, квалифицированных и некоррумпированных чиновников, которые будут представлять его.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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