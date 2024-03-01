Казахстан направил 2 тыс. тонн дизтоплива для ликвидации аварии на Бишкекской ТЭЦ

Бишкек ЖЭБ // ӨКМ

CentralAsia (KZ) - Казахстан направил 2 тыс. тонн дизтоплива Кыргызстану для ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Кыргызской Республике по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека из государственного материального резерва выделено 2 000 тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива», – говорится в сообщении.

28 февраля первая партия дизельного топлива в количестве 1 000 тонн отгружена из филиала «Заря» РГП «Резерв» 17 вагон-цистернами. Гуманитарный груз будет передан представителям министерства энергетики Кыргызской Республики.

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