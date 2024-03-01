экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Бангладеше при пожаре в ресторане погибли более 40 человек. Видео

CentralAsia (CA) -  Из-за пожара в ресторане, расположенном в центре столицы Бангладеша, погибли по меньшей мере 44 человека, еще 20 получили ранения, сообщает Dhaka Tribune.

По информации издания, пожар вспыхнул в ресторане на первом этаже семиэтажного торгового центра. Причиной стала утечка газа из баллонов, расположенных на кухне.

На месте работали 13 бригад пожарных, локализовать огонь удалось за два часа, уточняет издание.

Спасатели эвакуировали около 75 человек, большинство из них были без сознания. Люди не могли покинуть здание из-за задымления на лестничной площадке.

Портал BDNews уточнят, что большинство пострадавших — сотрудники ресторана, в том числе шеф-повар и его помощник, среди погибших по меньшей мере четверо детей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com