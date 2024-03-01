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Казахстан перешёл на единый часовой пояс
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахстан перешёл на единый часовой пояс UTC+5.

В полночь 1 марта жители следующих регионов перевели время на час назад:

В городах республиканского значения:

  • Астане,
  • Алматы,
  • Шымкенте.

В областях:

  • Абайской,
  • Акмолинской,
  • Алматинской,
  • Восточно-Казахстанской,
  • Жамбылской,
  • Жетысуской,
  • Карагандинской,
  • Костанайской,
  • Павлодарской,
  • Северо-Казахстанской,
  • Туркестанской,
  • Улытауской.

Местное время не изменилось в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.

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