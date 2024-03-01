Казахстан перешёл на единый часовой пояс

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Казахстан перешёл на единый часовой пояс UTC+5.

В полночь 1 марта жители следующих регионов перевели время на час назад:

В городах республиканского значения:

Астане,

Алматы,

Шымкенте.

В областях:

Абайской,

Акмолинской,

Алматинской,

Восточно-Казахстанской,

Жамбылской,

Жетысуской,

Карагандинской,

Костанайской,

Павлодарской,

Северо-Казахстанской,

Туркестанской,

Улытауской.

Местное время не изменилось в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.

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