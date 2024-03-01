Казахстан перешёл на единый часовой пояс
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - Казахстан перешёл на единый часовой пояс UTC+5.
В полночь 1 марта жители следующих регионов перевели время на час назад:
В городах республиканского значения:
- Астане,
- Алматы,
- Шымкенте.
В областях:
- Абайской,
- Акмолинской,
- Алматинской,
- Восточно-Казахстанской,
- Жамбылской,
- Жетысуской,
- Карагандинской,
- Костанайской,
- Павлодарской,
- Северо-Казахстанской,
- Туркестанской,
- Улытауской.
Местное время не изменилось в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.
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